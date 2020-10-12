В Орле экс-директор фонда капремонта предстанет перед судом по делу о мошенничестве

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО Фото: Архив "КП"

В Орле перед судом предстанет экс-директор фонда капремонта и его пособники. По версии следствия, на ремонте многоэтажек в Орле и Ливнах фигурантами похищены миллионы рублей.

СК завершил расследование уголовного дела Владислава Масленникова, генерального директора фирмы-подрядчика - ООО "Москомреставрация"Романа Елина, а также фактического представителя и руководителя указанного общества Александра Дворецкого.

- Установлено, что Масленников в 2016 году заключил ряд договоров с ООО "Москомреставрация", чьи интересы представляли Елин и Дворецкий, на проведение капитального ремонта многоквартирных домов. Подрядчиком указанные работы были проведены не в полном объеме, а в соответствующих документах о приемке работ отражены недостоверные сведения об объемах выполненных работ, - рассказала "КП" Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Акты были подписаны, вознаграждением для руководителя фонда стали 36 миллионов рублей. Всего представители "Москомреставрации" положили в карман 28 миллионов.

- Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. После вручения копии обвинительного заключения обвиняемым оно будет направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили "Комсомолке" в пресс-службе Прокуратуры Орловской области.

Рассмотрит уголовное дело Советский районный суд.