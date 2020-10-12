Коронавирус в Орловской области: география заболевания на 12 октября

Данные регионального оперштаба

Оперштаб представил обновленную карту распространения COVID-19 по региону. Рассказываем, где в Орловской области еще 112 человек заразилось коронавирусом и как в целом распространена болезнь по городам и районам.

Наибольшее число зараженных в самом Орле - заболел 71 человек, в Ливенском районе коронавирус нашли у 16 жителей, в Орловском районе 11 заболевших, 4 человека заболело в Малоархангельском районе, по 2 заразившихся в Болховском, Хотынецком, по 1 в Урицком, Шаблыкинском, Дмитровском, Троснянском, Колпнянском, Залегощенском районах.

Если суммировать все случаи заражения за месяцы пандемии, то картина следующая. В Орле заболело 4 879 человек, в Орловском районе 1 111, в Ливенском районе 711, в Урицком 315, в Болховском 278, в Дмитровском 165, в Новодеревеньковском 141, в Свердловском 123, в Хотынецком 117, в Кромском 115, в Покровском 111, в Малоархангельском 109, в Залегощенском 107.

Районы, в которых заразилось меньше ста человек: Верховский - 94, Колпнянский - 89, Новосильский - 83, Должанский - 79, Глазуновский - 76, Шаблыкинский - 72, Знаменский - 69, Троснянский - 52, Соковский - 41, Краснозоренский - 33, Корсаковский - 25.

Отметим, что выздоровело за все время 7520 человек. Мы следим за развитием ситуации.