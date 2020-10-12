В Орловской области нашли более 11 гектаров неиспользуемых земель Фото: Архив "КП"

В Орловской области продолжается мониторинг использования земель сельскохозяйственного назначения. Немалая часть из них продолжает зарастать сорняками и деревьями.

По данным регионального Управления Россельхознадзора, нарушения использования земель обнаружили на площади 11206,34 га. В итоге были составлены 209 административных протоколов, а ответственные за содержание сельхозугодий получили штрафы на сумму 5711,3 млн. рублей.

-Кроме того, выявлен один несанкционированный карьер по добыче общераспространенных полезных ископаемых на общей площади 0,7 га и четыре свалки на общей площади 6,22 га, - сообщает ведомство.