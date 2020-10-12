В 2020 году орловцы заложили в ломбардах вещи почти на 19 миллионов рублей Фото: Архив "КП"

В Орловской области подчитали, сколько раз жители региона пользовались услугами ломбардов в 2020 году. Оказалось, спрос на приемку украшений и получением займов уже не так активен.

По информации Орловского отделения Банка России в первом полугодии жители области воспользовались услугами ломбардов 3290 раз. Это почти на 40% меньше, чем в первом полугодии 2019-го. Под залог на получение займов орловцы отдали украшения на сумму 18,5 млн рублей – почти на 30% меньше, чем в аналогичном периоде.

Отметим, с 12 октября 2020 года ломбардам запрещается выдавать займы на сумму больше оценочной стоимости заложенной вещи, а невостребованное имущество дороже 300 тысяч рублей будут продаваться только на открытых торгах.

- Тем, кто обращается за займом в ломбард, необходимо проверить учредительные документы и свидетельство о регистрации юридического лица. В наименовании организации обязательно должно присутствовать слово «ломбард». В ломбард можно заложить любую ценную вещь: от ювелирного украшения до автомобиля. При этом нельзя заложить недвижимость: дачу или квартиру ломбард не имеет права принять в залог, - сообщает пресс-служба Орловского отделения Банка России.