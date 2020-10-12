Орловская дорожная служба завершает заготовку пескосоляной смеси Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орловской области дорожная служба готовится к зиме и строит планы на грядущий 2021 год. О том, как обстоит дело на аппаратном совещании в региональном Правительстве рассказал директор ГУП ОО «Дорожная служба» Сергей Музалев.

По его словам, предприятие ведет подготовку к зимнему периоду в штатном плановом режиме. Для обработки дорог во время гололеда пескосоляной смеси уже заготовлено 76% от общего плана. Это 75 887 кубических метров.

Одновременно с этим идет подготовка техники к холодам. Она готова на 90% от общего количества.

- Заготовка пескосоляной смеси и ремонт техники буду завершены в полном объеме до 1 ноября, - пояснил Сергей Музалев.

Что же касается ремонта дорог, то на 2021 год предприятие уже заключило 10 контрактов с районами области на общую сумму 38,2 млн рублей и 7 контрактов «Орелгосзаказчиком» на содержание автодорог регионального и межмуниципального значения почти 631 млн рублей.