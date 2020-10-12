Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

Полицейские поймали 23-летнего орловца на покупке наркотиков. За приобретение крупной партии "синтетики" молодому человеку светит серьезный срок.

Сотрудникам службы по контролю за оборотом наркотиков поступил сигнал о том, что водитель и пассажир легкового автомобиля "Лада" могут быть причастные к наркопреступлению. Полицейские установили, где находится транспорт, информация подтвердилась: 23-летний пассажир автомобиля действительно приобрел из тайника сверток с, предположительно, наркотиком. Спратан он был в лесополосе в районе Знаменки. Орловца поймали с поличным, вещество изъяли и направили на экспертизу.

- В автомобиле, на котором передвигался данный мужчина, полицейские обнаружили весы, упаковочный материал и зиплок-пакеты для фасовки вещества разовыми дозами. Исследование показало, что изъятое вещество - синтетический наркотик массой 49,64 грамма, - рассказали "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

На молодого человека завели уголовное дело, сейчас он задержан. А полицейские устанавливают поставщика "синтетики", приобретенной для дальнейшего сбыта.