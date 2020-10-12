Коронавирус в Орловской области: проверки соблюдения ограничений продолжатся

Коронавирус в Орловской области Фото: Архив "КП"

В Орловской области всерьез взялись за контроль по соблюдению ограничительных мер и масочного режима. Проверки идут не только в общественном транспорте, но и в магазинах, кафе, ресторанах.

За четыре дня, с 5 по 9 октября, в регионе прошли обследование уже 107 организаций, из них 4 предприятия общественного питания и 96 – торговые точки. В проверках участвуют сотрудники Роспотребнадзора, полиции и Росгвардии.

Протоколы об административном правонарушении составляют из-за отсутствия рециркуляторов, несоблюдение правил дезинфекции помещений, за использование санитайзеров и дезинфицирующих средств без подписей, за нарушение масочного режима персоналом и из-за не проведения термометрии сотрудников.

- В ходе мониторинга в 19 организациях продовольственной торговли и в одном предприятии общественного питания выявлены нарушения. Мониторинговые мероприятия будут продолжены, - сообщили «КП» в пресс-службе Роспотребнадзора Орловской области.