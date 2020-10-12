За выходные в Орловской области сгорели три автомобиля Фото: Архив "КП"

На минувших выходных в Орловской области увеличилось число возгораний в автомобилях. В субботу и воскресенье сгорели три легковушки, еще одну удалось во время спасти из огня.

Первый случай произошел в районе часа ночи 10 октября в поселке Биофабрика Орловского района. Автомобиль «Лада Ларгус» пламя охватило так быстро, что машина быстро выгорела по всей площади.

Второй случай произошел уже утром в Орле. На улице Красноармейской загорелся гараж вместе с автомобилем «Рено». Информация о возгорании поступила на телефон пожарно-спасательной службы «101» в 10:52. Пожарным удалось спасти от огня соседний гараж, однако гараж с машиной выгорел на площади 10 квадратных метров. У иномарки полностью выгорел салон.

Еще одному владельцу «Рено» повезло больше. В районе часа дня загорелся гараж на улице Жилинской. Прибывшей на место происшествие бригаде пожарных удалось оперативно локализовать возгорание на площади один метр и не дать пламени перекинуться на машину.

Последний случай произошел уже в воскресенье 11 октября в половину восьмого вечера на Московском шоссе. В результате пожара выгорел моторный отсек автомобиля «Ауди 80».

- Причины возгораний и размер ущерба во всех случаях устанавливаются. Пострадавших нет, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.