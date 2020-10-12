Компания молодых людей угодила в серьезное ДТП в Орле Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В Орле разбилась иномарка с компанией молодых людей. "Фольксваген" протаранил бетонный столб, пятеро пострадали.

Авария произошла ранним утром в восресенье, 11 октября, в Советском районе города. В шестом часу 20-летний парень ехал за рулем легковушки по Брестской улице со стороны Горького в сторону Салтыкова-Щедрина. В районе дома 29а по Горького водитель не справился с управлением своим транспортом, иномарка вылетела на тротуар и врезалась в световую опору. Парень покалечился, его госпитализировали в областную клиническую больницу. Не отделались испугом и пассажиры.

Как сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области, 17-летняя девушка-пассажир оказалась в реанимации, 19-летний молодой человек попал в травмнукт и был отпущен на домашнее лечение, еще один юноша 18 лет оказался в больнице скорой помощи Семашко, ему назначено амбулаторное лечение, также на амбулаторное лечение отпущен травмировавшийся 17-летний пассажир.