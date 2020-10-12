В Орловской области 10 фельдшерско-акушерских пунктов готовятся к открытию

Проект ФАПа. Фото: orel-region.ru

В Орловской области готовятся к открытию 10 фельдшерско-акушерских пунктов. На них получены акты ввода в эксплуатацию.

Подготовка к запуску ФАПов в работу идет в разных районах региона. В настоящее время идет подключение построек к инженерным сетям, приводится в порядок прилегающая территория. Вскоре пункты будут готовы принять жителей Покровского района (здесь их откроется 3), Верзховского (2), Новодеревеньковского (2), а также Знаменского, Кромского и в Ливенского районов.

Как поясняет пресс-служба областной администрации, всего на территории региона в рамках нацпроекта "Здравоохранение" ведется работа по созданию и замене 42 фельдшерско-акушерских пунктов.