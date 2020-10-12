В пригороде Орла оштрафовали пассажиров и водителей, не носящих маски

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В Орловской области прошел еще один рейд, призванный выявить нарушителей масочного режима. Наказание ждало водителей и пассажиров автобусов, отказывающихся носить средства индивидуальной защиты дыхания.

Рейд состоялся на территории Орловского района - в поселке Знаменка, участие в нем приняли сотрудники районной администрации и полицейские.

- В результате выявлено 2 водителя и 12 пассажиров, не соблюдающих масочный режим. Сотрудниками УМВД по Орловской области на них составлены протоколы об административном правонарушении, - сообщает пресс-служба администрации Орловского района.

Напомним,в Орловской области решение оперштаба продлен режим повышенной готовности по коронавирусу, а также связанные с ним ограничения до 31 октября 2020. Учитывая рост статистики по заболевшим, наблюдающийся последние недели, контроль за соблюдением правил безопасности по COVID-19 оперштаб намерен не ослаблять.

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