Погода в Орле: к концу новой недели бабье лето закончится

Бабье лето, так долго царившее в Орловской области, сдаст позиции Фото: Ольга СУПОНЕВА

Бабье лето, так долго царившее в Орловской области, сдаст позиции. По прогнозу синоптиков, к концу грядущей недели похолодает. Публикуем подробный прогноз погоды в Орле на 12-17 октября.

Как сообщает Росгидрометцентр, в понедельник 12 октября +10 в ночное время и +18 днем. Ночью пройдет дождь, в светлое время суток облачно с прояснениями, небольшой кратковременный дождь. Ветер южный 2 м/с, атмосферное давление 745 мм рт.ст.

Во вторник 13 октября о +8 ночью до +20 днем. Облачно, без осадков. Ветер придет с юго-востока, скорость 3 м/с. Давление 746 мм рт.ст.

В среду 14 октября облачно с прояснениями и без дождя. Термометры покажу +9..+20 градусов, ветер юго-восточный 5 м/c, давление понизится до 742 мм рт.ст.

В четверг 15 октября +8 ночью и +17 днем. Облачность переменная, ночью дождь, днем без осадков. Ветер юго-западный 5 м/с, давление 743 мм рт.ст.

В пятницу 16 октября холоднее: в ночное время +8, днем не выше +15 градусов. Будет пасмурно и дождливо, юго-западный ветер будет дуть со скоростью 6 м/c, давление понизится до 737 мм рт.ст.

В субботу 17 октября снова пасмурно, дождливо и всего +5...+12 градусов на термометрах. Ветер придет с северо-запада, атмосферное давление 736 мм рт.ст.

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