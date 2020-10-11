Из-за несоблюдения мер безопасности по коронавирусу в Орле закрыли кафе

В Орле из-за нарушения антикоронавирусных мер закрыли кафе в центре города. Специалисты Роспотребнадзора выявили сразу несколько нарушений в популярном заведении.

Ведомство регулярно проводит проверки в период угрозы распространение COVOD-19. И во время одной из таких проверок в заведении "Кофе и кухня" на улице Ленина вскрылись нарушения.

- Не соблюдается дистанция при расстановке столов для посетителей, отсутствует паспорт на эксплуатацию оборудования по обезвреживанию воздуха, персоналом не используются средства личной гигиены (маски, перчатки), не проводится входной фильтр на входе с проведением термометрии, не соблюдается кратность проведения дезинфекции помещений, - рассказали "КП" в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Орловской области.

В ведомстве пришли к выводу, что несоблюдение мер безопасности по COVID-19 создает угрозу жизни и здоровью горожан и гостец областной столицы. Прэтому кафе закрыли, по решению суда, на три месяца. Специалисты Роспотребнадзора проверки продолжают.