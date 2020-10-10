Пожилым орловцам напомнили о правилах противопожарной безопасности

Пожилым орловцам напомнили правила безопасности Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

В Орловской области продолжается акция "Безопасное жилье". Спасатели приходят в дома к людям, наиболее беззащитным перед коварством огня. Цель визитов - напомнить правила безопасности и предупредить возможную беду.

Очередной "рейд" прошел в Дмитровском районе области. Сотрудники МЧС пообщались с пожилыми людьми в нескольких населенных пунктах.

- Одной из основных причин возгораний является неисправность электропроводки. Сотрудники отделения надзорной деятельности по Дмитровскому району напомнили основные правила пожарной безопасности в быту, попросили пожилых людей быть предельно внимательными в обращении с огнем и электрическими и газовыми приборами, а также объяснили основные правила поведения при пожаре, - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.