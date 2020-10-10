В Орле продолжается уборка кладбищ

Фото: пресс-служба администрации Орла

В Орле продолжается уборка городских кладбищ. Только за неделю рабочие вывезли с их территории больше 200 кубометров мусора.

Как рассказали в горадминистрации, в октябре за содержание погостов в чистоте взялась новая подрядная организация. Больше всего отходов (а именно больше 100 кубометров) на данный момент вывезли в Троицкого кладбища. Идет уборка и Афанасьевского, Лужковского кладбищ. Далее по графику и остальные территории захоронения.

- Муниципальный контракт рассчитан до 31 декабря 2020 года. В обязанности подрядчика входит ручная и механизированная уборка проездов, дорожек и других мест общего пользования, вывоз мусора, в зимний период — уборка снега и посыпка дорожно-тропиночной сети противогололедными материалами, - рассказали "КП" в пресс-службе администрации Орла.