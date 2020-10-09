Погода на выходных в Орле: октябрь побалует теплом

Выходные порадуют жителей Орла теплой погодой Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Грядущие октябрьские выходные побалуют жителей Орла теплом. Публикуем подробный прогноз погоды в Орле на 10 и 11 октября.

Как сообщает Росгидрометцентр, в субботу, 10 октября, будет малооблачно, выглянет солнце. Температура воздуха в ночное время составит 8 градусов выше нуля, возможен небольшой кратковременный дождь. Днем воздух прогреется до +19 градусов. Ветер юго-восточный 3 м/с, атмосферное давление 749 мм рт.ст.

В воскресенье, 11 октября, облачно и без осадков. Чуть прохладнее: ночью термометры покажут +7...+9, днем +17 градусов. Ветер юго-восточного направления, скорость 4 м/с. Давление 746 мм рт.ст.

По предварительным данным метеорологической службы, теплая погода, царящая на Орловщине, не покинет регион и на следующей рабочей неделе.

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