В Орле суд вынес приговор директору предприятия, присвоившему миллионы рублей

На 6 лет отправится в колонию директор фирмы за присвоение денег Фото: Архив "КП"

В Орловской области суд в апелляции рассмотрел уголовное дело о присвоении в крупном размере. На скамье подсудимых оказался директор двух фирм, который положил в свой карман несколько миллионов рублей.

Установлено, что в 2016-2018 году обвиняемый присвоил деньги от продажи транспорта, принадлежащего предприятию, у руля которого он стоял. Для отчетности стоимость товара он занижал, "освободившиеся" деньги забирал себе: труда для мужчины в этом не было, одновременно он же являлся главным бухгалтером предприятия. Так, например, за проданную цистерну для жидкостей предприятие должно было выручить 770 тысяч рублей, однако в кассе оказалось только 50 тысяч. Это один из эпизодов. В целом суммы от продажи транспортных средств, стоящих от 500 тысяч рублей, в кассе равнялись 50-150 тысячам рублей.

Суд признал мужчину виновным, наказание составило 6 лет колонии и 400 тысяч рублей штрафа.

- Приговор был обжалован в апелляции. Судебная коллегия по уголовным делам Орловского областного суда оставила его без изменения. Приговор вступил в законную силу, - сообщили "КП" в пресс-служба Орловского облсуда.