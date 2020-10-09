Орловщина получит дополнительные средства на расселение аварийных домов Фото: Ольга СУПОНЕВА

Орловская область получит дополнительные средства для расселения аварийных домов. Региону выделено еще 42 миллиона рублей.

Решение о перечислении суммы принял Фонд содействия реформированию ЖКХ в рамках в рамках федеральной программы "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда".

Как отмечает пресс-служба администрации области, средства пойдут на переселение орловцев из аварийных домов, которые были признаны такими до 1 января 2017 года. По планам, до конца 2020 года в рамках первого этапа адресной программы по переселению ключи от новых квартир получит более 300 человек.