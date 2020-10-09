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Орловщина получит дополнительные средства на расселение аварийных домов

Еще 42 миллиона рублей
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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Орловщина получит дополнительные средства на расселение аварийных домов

Орловщина получит дополнительные средства на расселение аварийных домов

Фото: Ольга СУПОНЕВА

Орловская область получит дополнительные средства для расселения аварийных домов. Региону выделено еще 42 миллиона рублей.

Решение о перечислении суммы принял Фонд содействия реформированию ЖКХ в рамках в рамках федеральной программы "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда".

Как отмечает пресс-служба администрации области, средства пойдут на переселение орловцев из аварийных домов, которые были признаны такими до 1 января 2017 года. По планам, до конца 2020 года в рамках первого этапа адресной программы по переселению ключи от новых квартир получит более 300 человек.