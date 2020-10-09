Жителя Ливен поймали с 200 граммами марихуаны

Возбуждено уголовное дело Фото: Архив "КП"

Житель Орловской области пойдет под суд за хранение запрещенных веществ. Полицейские поймали 41-летнего ливенца с марихуаной.

В отдел по контролю за оборотом наркотиков ливенской полиции поступил сигнал о том, что местный житель может быть причастен к наркопреступлению. Так оно и оказалось при проверке: в жилище мужчины сотрудники полиции обнаружили сверток с марихуаной. Экспертиза показала, что вес растительного наркотика превысил 200 грамм. Отрицать свою вену ливенец не стал, он пояснил, что нашел дикорастущее наркосодержащее растение на одном из полей и хотел приготовить для употребления.

- В отношении данного лица возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ. Следователем подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.