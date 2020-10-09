В Орле завершено строительство водовода на Высоковольтной улице. Благодаря проведенной работе больше чем у трех тысяч орловцев должно улучшиться качество воды.

О завершении работы рассказал замгубернатора Орловской области Вадим Тарасов. Новые трубы проложили на участке от Лужковского водовода до Кромского шоссе, работа велась в рамках национального проекта "Экология". Протяженность нового участка водовода составила 2,3 километра, обошлась прокладка в 64 с половиной миллиона рублей.

Пробы анализа воды соответствуют всем необходимым требованиям. Готовится разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

- Ввод объекта в эксплуатацию повысит надежность системы водоснабжения города, позволит в полном объеме обеспечить необходимый резерв мощностей для обеспечения объектов капитального строительства, подключения новых абонентов на территории перспективной застройки, повышения качества питьевой воды, - рассказывает пресс-служба Правительства Орловской области.