В Орле задержали девушку, снявшую с чужой карты 100 тысяч рублей Фото: Архив "КП"

В Орле полицейским удалось установить личность похитительницы крупной суммы денег с банковской карты. 32-летняя дама призналась, что заглянула в чужой кошелек.

Девушка призналась, что нашла в одном из учреждений Железнодорожного района оставленную без присмотра женскую сумку. Владелицы и свидетелей по близости не было, тогда орловчанка решила обследовать содержимое. Она нашла 6 тысяч рублей и несколько банковских карт. На одной из них был написан пин-код. Этим похитительница и воспользовалась.

Орловчанка забрала найденные деньги и карты и отправилась в ближайший банкомат. Она сняла 100 тысяч рублей, которые уже скоро потратила.

- В настоящее время ведется следствие. Данная гражданка допрошена в качестве подозреваемой. Следователем ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.