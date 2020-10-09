В Орловской области чиновницу будут судить за халатность, из-за которой погиб ребенок

Дело о халатности, повлекшей за собой трагические последствия, направлено в суд Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области будут за халатность будут судить чиновницу районной администрации. Причиной для уголовного дела послужило трагическое происшествие: на спортплощадке в поселке Хотынец погиб ребенок.

Все случилось на зимних каникулах в парке "Юность" районного центра. 12-летний школьник играл на недавно открытой спортивно-игровой площадке для детей с ограниченными возможностями здоровья. В какой-то момент ребенок сорвался с аттракциона, ударился головой. Врачи скорой уже ничем не могли помочь мальчику. При этом на тех же качелях еще один ребенок получил тяжелые травмы.

Тогда следком возбудил уголовное дело. Обвиняемая - заместитель главы администрации Хотынецкого района по социально-экономическим вопросам. За месяцы следствия удалось установить, что чиновница в нарушение должностных обязанностей подписала акты приемки установленных на детской площадке качелей. При этом нормативам они не соответствовали.

- Уголовное дело направлено в Хотынецкий районный суд для рассмотрения по существу. Качели демонтированы, - сообщили "Комсомолке" в пресс-службе Прокуратуры Орловской области.