В Орле пройдет отбор на Национальный чемпионат профмастерства среди инвалидов

В Орле пройдет отбор на Национальный чемпионат профмастерства «Абилимпикс» Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орле пройдет отборочный этап Национального чемпионата «Абилимпикс». Молодые специалисты с ограниченными возможностями здоровья не только покажут, что инвалидность не приговор, но и покажут настоящий класс в своей профессии.

Отбор на всероссийские соревнования будет проходить с 12 по 16 октября. В нем примут участие 90 учащихся техникумов, колледжей, вузов и общеобразовательных учреждений Орловской области.

Ребята продемонстрируют свое мастерство по 18 профессиональным компетенциям, начиная от парикмахерского искусства и поварского дел, заканчивая веб-дизайном и программированием. Испытания будут проходить на базе 6 профессиональных образовательных организаций.

- Абилимпикс – международное движение, основной деятельностью которого является проведение конкурсов профессионального мастерства для людей с инвалидностью с целью их профессиональной ориентации и содействия в трудоустройстве, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

Открытие чемпиона пройдет в дистанционном формате 12 октября в Дворце пионеров и школьников имени Гагарина. Начало в 11 часов.