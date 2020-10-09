В Орле улучшается состояние каштанов, пострадавших от минирующей моли

В 2020 году в Орле прошли лечение 500 каштанов Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орле подвели итоги лечения каштанов, пострадавших от минирующей моли. В этом году в городе спасали 500 деревьев на улицах Лескова и Комсомольской, на бульваре Победы и в сквере Ермолова. В прошлом году они также проходили лечение.

Каштанам в три этапа сделали 6600 инъекции специальным инсектицидов в мае, июле и в августе, а также развесили на них феромонные ловушки, которые отпугивают паразитов.

- Теперь пролеченные каштаны имеют более здоровый внешний вид, дольше остаются зелеными, а бурые участки на листьях уменьшились. Оценить результаты своими глазами может каждый, если сравнит деревья на бульваре Победы и, скажем, на улице Октябрьской. Работа будет продолжена и в следующем году, - сообщили «КП» в пресс-службе администрации Орла.

Городские власти планируют включить в список на лечение еще 500 деревьев.