Коронавирус в Орловской области, последние новости на 9 октября 2020 года: заболело еще 100 человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области на 9 октября 2020 года

Оперативный штаб представил обновленные данные о распространении коронавируса COVID-19. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области на 9 октября 2020 года.

Регион вновь побил собственный рекорд по количество заболевших за последние несколько недель жителей: за сутки прибавилось 100 зараженных коронавирусной инфекцией. Суммарно, количество заразившихся орловцев (за месяцы наблюдения) достигло 9 324 человек.

Инфографика яндекс.ру

Выздоровело и выписано вдвое меньше человек: излечилось еще 59 жителей региона. Это орловцы, повторный тест на COVID-19 у которых оказался отрицательным, теперь они вернутся к привычной "доковидной" жизни. Количество выздоровевших в общей сложности пациентов достигло 7 412 человек.

Инфографика яндекс.ру

Сообщает федеральный оперштаб и о еще одном летальном случае. Всего за время пандемии в Орловской области скончалось 136 пациентов с подтвержденным лабораторно диагнозом COVID-19.

Инфографика яндекс.ру

С ростом статистики заболеваемости власти региона принимают решения, связанные с ужесточением мер безопасности по COVID-19. Так, с понедельника 12 октября на въездах в область вновь начнут круглосуточную работу учетно-заградительные посты. Медики проверят состояние здоровья приезжающих на Орловщину. Кроме того, будет усилен контроль за соблюдением орловцами масочного режима.

Мы следим за развитием ситуации.