Стали известны подробности пожара на Автовокзальной в Орле

Огонь вспыхнул на улице Автовокзальной Фото: Архив "КП"

В четверг, 8 октября, многих горожан взволновали черные клубы дыма над Заводским районом Орла. Огонь вспыхнул на улице Автовокзальной в районе часа дня.

Информация о пожаре поступила на телефон пожарно-спасательной службы «101» в 13:12. Как выяснилось, горела сухая трава и мусор возле автосервиса и близлежайших гаражей. Пламя перекинулось на навес здания.

Как сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области, пожар удалось локализовать. Однако в результате возгорания огнь все же повредил навес здания и забор.

В настоящее время специалисты устанавливают причины пожара и размер ущерба.