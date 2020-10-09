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Жителю Орловской области светит колония за культивацию конопли

Незаконный "огород" рассекретили полицейские
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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Орловцу грозит реальный срок лишения свободы за культивацию конопли

Орловцу грозит реальный срок лишения свободы за культивацию конопли

Фото: Архив "КП"

В Орловской области местному жителю грозит реальный срок лишения свободы за культивацию конопли. Житель Глазуновки вырастил несколько кустов растения, незаконный "огород" рассекретили полицейские.

Местом для культивации наркосодержащего растения 46-летний мужчина выбрал свой участок. Здесь он вырастил 24 куста конопли, но сотрудники местного отдела полиции их изъяли. Экспертиза показала, что в пересчете на сухой вес масса изъятого составила порядка 310 граммов.

- В отношении данного лица возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 231 Уголовного кодекса РФ "Незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры", - рассказали "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Мужчине грозит крупный штраф, обязательные работы или лишение свободы сроком до двух лет.

Криминал