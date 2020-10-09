Коронавирус в Орловской области: дома престарелых и интернаты продолжат работу в закрытом режиме

Дома престарелых и интернаты продолжат работу в закрытом режиме Фото: Архив "КП"

В Орловской области стационарные учреждения социального обслуживания продолжат работу в закрытом режиме до 15 ноября. Срок продлен из-за угрозы распространения коронавируса и роста статистики по заболевшим, решение принято оперативным штабом.

- Помещение граждан в стационарные учреждения социального обслуживания в том числе после выписки из лечебных учреждений будет осуществляться только при наличии отрицательных результатов тестирования на новую коронавирусную инфекцию COVID-19, полученных не более чем за 72 часа до помещения, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

При выписке также будет проводиться тестрование на коронавирусную инфекцию. Помимо продления закрытого режима работы для соцучреждений, решено также отсрочить момент открытия центров реабилитации инвалидов "Березка" и "Солнышко". Ранее планировалось, что работа здесь возобновится с 15 октября, однако сроки сдвинуты на 15 ноября.

Мы следим за развитием ситуации.