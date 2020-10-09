В Орловской области начали рассматривать проект бюджета на 2021 год Фото: Архив "КП"

Депутаты Орловского областного совета приступили к рассмотрению бюджета региона на 2021 год и плановый период (2022 и 2023 годы). Проект главного финансового документа уже поступил в региональное заксобрание.

Первоначально проект областного бюджета рассмотрят на заседании комитетов облсовета и на публичных слушаниях, затем утвердят на заседании самого облсовета.

- Как и в прежние годы, бюджет обещает быть социально направленным. Основное внимание будет уделяться социально значимым и первоочередным расходам - плате труда работников бюджетной сферы, приобретению жилья детям-сиротам, развитие инфраструктуры, финансированию образования, физической культуры и спорта, здравоохранения, - пояснили «КП» в облсовете.