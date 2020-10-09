Орловские владельцы элитных автомобилей заплатят больше 8 млн рублей налога

В Орловской области владельцы элитных автомобилей заплатят больше 8 миллионов рублей налога за свой транспорт Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области владельцы элитных автомобилей заплатят больше 8,4 миллиона рублей налога за свой транспорт. Налог с повышенным коэффициентом за 2019 год начислен хозяевам 397 дорогих машин, тогда как в прошлом году таких авто было 280.

Повышающие коэффициенты за дорогостоящие автомобили налоговая начисляет в зависимости от цены транспорта. Например, на легковушку стоимостью от 3 до 5 млн рублей коэффициент будет 1,1, а если вы приобрели машину за 15 миллионов, то налог начислится уже с тройным повышающим коэффициентом.

- Срок срок уплаты транспортного, земельного налога и налога на имущество физических лиц за 2019 год истекает 1 декабря. Рассчитаться с бюджетом можно с помощью Интернет-сервисов ФНС России, а также в отделениях банков, в том числе, через их терминалы, - напоминают орловцам в регуправлении Федеральной налоговой службы РФ.