Орловчанке грозит несколько лет тюрьмы за убийство собутыльника Фото: Архив "КП"

Орловчанке грозит несколько лет тюрьмы за убийство собутыльника. Кровавой расправой обернулся конфликт в Должанском районе.

Уголовное дело, уже дошедшее до суда, расследовалось по статье "Убийство". Из его материалов следует, что обвиняемая коротала время за бутылкой спиртного со своим товарищем. В какой-то момент между ними возникла ссора, которая закончилась тяжелым преступлением. Разгоряченная алкоголем дама схватилась за нож и прикончила собутыльника.

- Обвинение по уголовному делу поддержал прокурор Орловской области Владислав Малкин. Он попросил суд признать подсудимую виновной в совершении преступления и назначить ей наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев, - рассказали "КП" в пресс-службе прокуратуры Орловской области.

Суд пока что окончательный приговор не вынес.