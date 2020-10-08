ФОТОФАКТ: на Автовокзальной улице в Орле бушевал огонь

На Автовокзальной улице в Орле бушевал огонь
Фото: Ольга СУПОНЕВА
Сегодня, 8 октября, в Заводском районе Орла произошло возгорание сухой травы и мусора. Огонь вспыхнул на улице Автовокзальной возле автосервиса и гаражей.
Инцидент произошел в районе часа дня. К месту возгорания выехали сотрудники 5-ой пожарно-спасательной части. В настоящее время известно, что пламя распространилось на площади 150 квадратных метров. Пожар удалось локализовать.
Пожарные продолжают работать на месте происшествия. Причины пожара и размер нанесенного ущерба предстоит выяснить специалистам.
Произошло возгорание сухой травы и мусора. Скриншот из видео в соцсетях https://vk.com/vk_orel
Отметим, черные клубы дыма были хорошо видны даже в центре города.
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