ФОТОФАКТ: на Автовокзальной улице в Орле бушевал огонь

На Автовокзальной улице в Орле бушевал огонь Фото: Ольга СУПОНЕВА

Сегодня, 8 октября, в Заводском районе Орла произошло возгорание сухой травы и мусора. Огонь вспыхнул на улице Автовокзальной возле автосервиса и гаражей.

Инцидент произошел в районе часа дня. К месту возгорания выехали сотрудники 5-ой пожарно-спасательной части. В настоящее время известно, что пламя распространилось на площади 150 квадратных метров. Пожар удалось локализовать.

Пожарные продолжают работать на месте происшествия. Причины пожара и размер нанесенного ущерба предстоит выяснить специалистам.

Произошло возгорание сухой травы и мусора. Скриншот из видео в соцсетях https://vk.com/vk_orel

Отметим, черные клубы дыма были хорошо видны даже в центре города.

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