В Орле дольщикам дома на Раздольной вручили ключи от квартир. Фото пресс-службы губернатора

В Орле произошло долгожданное событие – 56 дольщиков многострадального дома №11 по улице Раздольной получили ключи от квартир. Этого события они ждали семь лет.

Жилое здание начали строить еще в 2013 году, но через несколько лет фирму-застройщика признали банкротом. Новый застройщик возобновил строительство в июне 2019 году. В настоящее время дом уже сдан.

- Защита прав дольщиков является общей задачей региональных властей и правоохранительных органов. Работа в этом важном направлении будет продолжаться до тех пор, пока жилищные права всех орловцев не будут восстановлены, - отметил Андрей Клычков.

Напомним, в настоящее время в реестр проблемных объектов входит 12 многоквартирных домов в Орле, Ливнах и Орловском районе.