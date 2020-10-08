Коронавирус в Орловской области: география заболевания на 8 октября

В Орловской области на 8 октября 2020 года подтвердилось 98 случаев заражения коронавирусом среди жителей. Всего за весь период пандемии зафиксировано 9224 случаев. Оперштаб представил карту распространения заболевания по региону.

Самое большое число заразившихся по прежнему фиксируется в Орле. Здесь COVID-19 подтвердился накануне у 53 человек. Еще по девять заболели в Ливнах в Малоархангельском районе, по пять – в Болховском и Ливенском районах, семь – в Дмитровском, три – в Колпнянском, по двое в Орловском и Свердловском районах, по одному в Верховском, Залегощенском и Знаменском.

Всего в настоящее время COVID-19 подтвержден у 4623 жителей Орла, 1044 зараженных – в Орловском районе, 665 – в городе Мценске и Мценском районе, 476 – в Ливнах, 312 – в Урицком районе, 269 – в Болховском районе, 203 − в Ливенском районе, 156 – в Дмитровском районе, 141 – в Новодеревеньковском районе, по 114 – в Свердловском и Хотынецком районах, 113 – в Кромском районе, 104 – в Малоархангельском районе и 103 – в Покровском районе.

Менее сотни заболевших в Верховском районе (93) в Залегощенском районе (92), в Новосильском районе (82), в Должанском районе (78). Еще 81 заболевший в Колпнянском районе, 75 – в Глазуновском районе, 71 – в Шаблыкинском районе, 68 – в Знаменском районе, 49 – в Троснянском районе, 41 – в Сосковском районе, 33 − в Краснозоренском районе и 24 – в Корсаковском районе.