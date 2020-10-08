Трех орловцев оштрафовали за саженцы без документов Фото: Архив "КП"

В Орловской области продолжаются рейды по ярмаркам и рынкам. В центре внимания специалистов Россельхознадзора – овощи, фрукты, пищевые полуфабрикаты и саженцы растений.

В сентябре были обнаружены нарушения в торговле на Центральном рынке города Ливны. Без документов оказался товар трех продавцов. В общей сложности 300 саженцев плодово-ягодных культур. Продавцов уже привлекли к административной ответственности и наложили штраф.

- Были выявлены нарушения по статье 10.12 КоАП РФ «Нарушение правил производства, заготовки, обработки, хранения, реализации, транспортировки и использования семян сельскохозяйственных растений», - сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.