До конца осени в Орле ограничат движение на 2-й Посадской

Водителям стоит быть бдительнее на участках с ограничением движения Фото: Архив "КП"

В Орле еще одна улица попала под ограничения движения транспорта. Временные неудобства придется потерпеть автолюбителям при проезде по 2-й Посадской.

- С 5 октября по 1 декабря 2020 года по улице 2-й Посадской будет введено временное ограничение движения транспортных средств в связи с производством МПП ВКХ "Орелводоканал" работ по строительству наружных сетей водоснабжения, - сообщили "КП" в пресс-службе администрации города Орла.

Водителям стоит заранее продумать маршрут и быть бдительны на указанном участке.

Также ограничения движения продолжают действовать в Маслозаводском пепеулке: в районе дома 27 и 2, до 1 ноября. Неудобства связаны ис устройством въезда на территорию предприятия ООО "Колоритпром".