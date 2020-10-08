В Орле рецидивиста будут судить за изнасилование, грабеж, убийство и кражи

Уголовное дело опасного преступника рассмотрит областной суд Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области под суд отправится рецидивист, за котором тянется целая вереница преступлений, в том числе, особо тяжких. В уголовном деле 30-летнего жителя Малорахангельского района эпизоды о кражах, грабеже, изнасиловании, незаконном проникновении в жилище и убийстве.

Задержать ранее судимого преступника оперативникам удалось осенью 2019-го года. Тогда, в октябре, он совершил ряд краж. В один момент в голову ему пришло, что свидетельницей преступлений стала местная жительница. Тогда обвиняемый пробрался к ней в жилище, ограбил, изнасиловал, а затем расправился с ней с особой жестокостью.

- Тело потерпевшей обвиняемый вынес на территорию домовладения и закопал на приусадебном участке. После совершенного убийства обвиняемый продолжил совершать кражи из транспорта и с территории домовладений, - рассказала "КП" о деталях уголовно дела Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Следствие длилось целый год.

- Первый заместитель прокурора области Андрей Хамошин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу. Дело направлено в Орловский областной суд для рассмотрения по существу, - сообщили "Комсомолке" в пресс-службе прокуратуры Орловской области.