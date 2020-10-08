«Ростелеком» поддержал онлайн пресс-конференцию губернатора Орловской области

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Мероприятие состоялось 5 октября 2020 года в недавно открытом после реконструкции Детском парке города Орла. Специалисты цифрового провайдера развернули канал связи на скорости 100 Мбит до места размещения телевизионного оборудования, а также установили две точки доступа Wi-Fi для интерактивной формы взаимодействия со зрителями прямой трансляции. Техническую поддержку на площадке обеспечила передвижная станция «Ростелекома», оборудованная генератором, коммутатором доступа к сети Интернет, микшерным пультом, отвечающим за качество звукового сигнала, колонками и микрофонами.

Андрей Клычков, губернатор и председатель правительства Орловской области:

«В этом году отчетная пресс-конференция состоялась в формате диалога с жителями региона. Все желающие могли принять в ней участие. Сегодня большинство проектов в регионе реализовано благодаря инициативе самих орловцев. Поэтому очень важно совместное обсуждение актуальных вопросов текущей социально-экономической повестки, определение первоочередных задач и перспектив преобразований в различных сферах жизни нашей области. “Ростелеком” максимально быстро развернул комплекс услуг, необходимых для организации мероприятия. Профессионализм и высокая ответственность сотрудников компании заслуживают уважения и искренней благодарности».

Павел Зеленин, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Брянской и Орловской областях:

«Развитая телекоммуникационная инфраструктура и высокий уровень компетенций сотрудников позволяют нашей компании выступать техническим партнером при организации мероприятий любого масштаба. Пресс-конференция губернатора проходила в онлайн-формате, трансляция велась на телевидении и в социальных сетях, соответственно, к каналам связи предъявлялись самые высокие требования. Нам удалось оперативно предоставить техническую инфраструктуру благодаря передвижной станции, оснащенной цифровым оборудованием для поддержания защищенных каналов связи. При построении беспроводной сети мы использовали решение “Управляемый Wi-Fi” и роутеры с большим радиусом действия. Это позволило создать устойчивое покрытие сетью на всей площадке и организовать работу представителей СМИ с вопросами жителей, которые они оставляли в режиме реального времени на официальной странице “Первого областного” канала во время трансляции пресс-конференции».

Сервис «Управляемый Wi-Fi» от «Ростелекома» – это возможность обеспечить любую площадку и помещение беспроводным доступом в интернет с соблюдением всех норм российского законодательства. Услуга позволяет управлять настройками сети и политиками доступа, формировать приветственную страницу, на которой можно размещать рекламную информацию, производить сбор статистики.

Подробную информацию о проектах и решениях компании можно найти на сайте или по телефону 8-800-200-30-00.

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