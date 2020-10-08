Во все детсады и больницы Орла поступило тепло

В Орле тепло поступило во все детские сады и медицинские учреждения Фото: Архив "КП"

В Орле тепло поступило во все детские сады и медицинские учреждения. Что касается школ, то в 2 из 47 все еще остаются холодными батареи.

Не пришло тепло в школы №10 и №26. В горадминистрации объяснили причины.

- Трудности по подключению первого учреждения общего образования связаны с подачей электроснабжения, по подключению второго — с порывом на транзитной теплосети в доме. По информации отдела коммунальной инфраструктуры управления городского хозяйства и транспорта администрации Орла, проблемы будут устранены до конца текущего дня, - сообщает пресс-служба мэрии.

Что касается жилых домов, отопление для которых дали накануне, то пока что нагрелись батареи в 39% многоэтажек, или в 734 домах из 1907.