343 орловца усугубили свою вину, не оплатив административные штрафы

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Сотрудники орловской полиции продолжают контролировать своевременности уплаты штрафов нарушителями. В этом году в облцентре усугубили свое положение более 340 должников.

Орловцы не смешили нести ответственность за совершенные ими административные правонарушения. В итоге их дела передали в разработку службы судебных приставов и возбудили новые, на этот раз по статье 20.25 КоАП РФ (Уклонение от исполнения административного наказания).

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области, для нарушителей-должников новая статья грозит наложением административного штрафа в двукратном размере от суммы неуплаченного, административным арестом на срок до 15 суток или наказанием в виде обязательных работ на срок до 50 часов.