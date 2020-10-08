В Орле на Спецавтобазу набирают трактористов и специалистов по охране труда

В муниципальном предприятии вновь образовался недобор. Фото: пресс-служба администрации Орла

В Орле коммунальная служба вновь нуждается в сотрудниках. Муниципальное предприятие «Спецавтобаза по санитарной очистке» сообщает о серьезной нехватке работников. Речь идет о водителях транспортно-уборочных машин, трактористах и специалистах по охране труда и экологии.

МУП озвучило требования к соискателям на должность: трактористам нужно соответствующее водительское удостоверение категории B, C, D, водителя - начального профессионального образования и водительское удостоверение категории B, C, D, E, а для ведущего специалиста по охране обязательно наличие высшего образования.

Оговаривается и заработная плата: тракторист – от 24 тысяч рублей (сменный график), водитель – от 24 тысяч рублей (пятидневка) и специалист по охране труда – 20 тысяч рублей (пятидневка).

- Всех заинтересованных в трудоустройстве приглашают обратиться в кадровый отдел Спецавтобазы по телефону (4862) 30-70-35, - сообщает пресс-служба администрации Орла.