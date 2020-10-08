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Андрей Клычков: "Школы и вузы переводить на дистанционку не будем"

У учащихся появится возможность написать заявление и по желанию уйти на удаленное обучение
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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Учебные учреждения Орловской области не планируется снова переводить на дистанционное обучение

Учебные учреждения Орловской области не планируется снова переводить на дистанционное обучение

Фото: Ольга СУПОНЕВА

Учебные учреждения Орловской области не планируется снова переводить на дистанционное обучение. Об это сообщил губернатор Андрей Клычков в ходе прямого эфира в соцсетях накануне, 8 октября.

На данный момент из из 359 школ одна полностью закрыта на карантин, в 23 школах закрыты 46 классов, 69 школьников лечатся от коронавируса (всего в регионе COVID-19 болеет 74 несовершеннолетних). Из 296 детских садов 1 закрыт на карантин, а в 3 распущено 3 группы. По словам главы региона, большое количество детей лечится от гриппа и ОРВИ, закрытию на карантин поспособствовала в том числе сезонная заражаемость этими болезнями. При этом переводить детей на домашнее обучение власти не считают целесообразным.

- Дистанционка не изменит ситуацию. Будет предоставлено право перейти на дистанционку по желанию, написать заявление по семейным причинам. Но, подчеркну, это по желанию, - рассказал Андрей Клычков.

Коронавирус в Орловской области