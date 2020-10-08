Общественники бъют тревогу из-за происшествия в парке. Скриншот видео с места возгорания

Накануне, 7 октября, в парке Победы в Орле произошло возгорание. Напомним, сейчас здесь идут работы по обустройству пешеходных дорожек и сносу деревьев. Значительная часть парка перекрыта.

Очевидцы происшествия попытались самостоятельно потушить огонь. Когда пламя стало разрастаться, позвонили в МЧС. Благодаря оперативной работе возгорание удалось быстро локализовать.

Мы пообщались со специалистами чрезвычайного ведомства и узнали подробности возгорания в парке Победы.

- Сигнал о возгорании поступил в 14:33 часов дня. Уже в 14:45 открытое горение мусора, сухой листы и деревьев было ликвидировано. Возгорание имело несколько очагов общей площадью 130 квадратных метров. Сотрудники пожарной службы продолжали наблюдать и контролировать ситуацию почти до шести часов вечера, чтобы не допустить повторного возгорания из-за ветра, - рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

В настоящее время специалисты ведомства выясняют причины и обстоятельства произошедшего.