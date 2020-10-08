На трассе «Орел-Тамбов» легковушка врезалась в припаркованную фуру. Фото: Госавтоинспекция Орловской области.

В среду, 7 октября, на 12 километре автодороги «Орел-Тамбов» произошла авария. Пострадал 44-летний мужчина.

Происшествие случилось ночью в районе 23:40 часов. «Лада Калина» ехала в сторону Орла. В это время на обочине припарковался водитель «Форда Карго» с полуприцепом. Легковушка буквально «влетела» под прицеп по ходу своего движения.

Пострадал 44-летний водитель легковушки. Фото: Госавтоинспекция Орловской области.

- В результате ДТП водитель автомобиля «Лада Калина» с места аварии бригадой скорой медицинской помощи доставлен в Орловскую областную клиническую больницу. После оказания медицинской помощи мужчина отпущен на амбулаторное лечение, - сообщили «КП» в Госавтоинспекции Орловской области.