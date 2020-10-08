Историко-литературный фестиваль в Орле запланировали на 18 октября

В рамках «Орловской литературной недели» в Орле планируют провести историко-литературный фестиваль «Золото русской литературы». Дата уже известна – 18 октября.

Главными героями культурного события станут трое закадычных друзей и непримиримых спорщиков - Иван Тургенев, Афанасий Фет и Лев Толстой. Гостей фестиваля познакомят с эпохой, в которой жили известные писатели, и раскроют малоизвестные факты их жизни, творчества и дружбы.

Все мероприятия будут взаимосвязаны единой сюжетной линией. Начнутся они с историко-литературного представления «Мир литературы устами классиков» на Тургеневском бережке. Организаторы фестиваля обещают: будет интересно и увлекательно: не обойдется без выступления актеров, исторических танцев, мастер-классов и знакомства с традиционным дворянским досугом.

КОГДА? ГДЕ?

18 октября, с 13:30

Тургеневский бережок в городском парке

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