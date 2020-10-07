На Орловщине перезахоронили еще 219 красноармейцев. Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Сегодня, 7 октября, на Кривцовском мемориале в Болховском районе с воинскими почестями перезахоронили еще 219 советских бойцов, погибших в годы Великой Отечественной. Памятное событие совпала с 50-летием самого мемориала.

Всего за последние четыре годы здесь обрели покой 986 красноармейцев, чьи останки нашли поисковики во время ежегодных акции «Вахта памяти». К сожалению, большинство из них так и остались безымянными.

- За свою полувековую историю Мемориал стал главным символом воинской доблести и ратной славы на Орловщине. Символом памяти и благодарности потомков. Мы гордимся тем, что Кривцовский мемориал вошел в число выдающихся мемориальных комплексов России, - подчеркнул губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Участки митинга почтили память погибших воинов Минутой молчания и возложили цветы к Вечному огню.