Без горячей воды останутся жители пригорода Орла 8 октября

Жители пригорода Орла в четверг, 8 октября, останутся без горячей воды Фото: Архив "КП"

Жители пригорода Орла в четверг, 8 октября, останутся без горячей воды. Неудобства для орловцев, проживающих в Болховском микрорайоне, связаны с ремонтом газопровода.

Внеплановые ремонтные работы будут проводиться на газопроводе среднего давления, на этом время приостановят подачу газа в котельные. Без горячей воды останутся жители домов № 6,8,10,12 и 16 по улице Генерала Лаврова; домов №3 и 9 по улице Графа Киселева, а также домов №1, 2,3,4,7, 9 и 11 по улице Естина.

- Возобновление горячего водоснабжения будет осуществлено после запуска локальных котельных, - сообщили "КП" в управляющей компании "Орелжилэксплуатация".