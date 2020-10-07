Орловец пойдет под суд за попытку убить знакомую Фото: Архив "КП"

В Орловской области перед судом предстанет 36-летнего житель областного центра. Мужчине инкриминируют покушение на убийство своей знакомой в городе Ливны.

Конфликт между приятелями едва не окончился трагедией 19 июля 2020 года. В тот день товарищи вместе выпивали, но в какой-то момент повздорили. Словесная перебранка вскоре переросла в поножовщину.

Орловец нанес своей 41-летней знакомой несколько ударов ножом в живот и грудь, а потом, испугавшись содеянного и подумав, что женщина мертва, сбежал. Однако ей удалось выжить.

- Расследование уголовного дела завершено. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщила «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК России по Орловской области.