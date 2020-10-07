Коронавирус в Орловской области: география заболевания на 7 октября

Данные регионального оперштаба

В Орловской области на 7 октября 2020 года подтвердилось 99 случаев заражения коронавирусом среди жителей. Оперштаб представил карту распространения заболевания по региону.

Согласно ей, в Орле заболело еще 54 человека, в городе Ливны и районе заразился 21 житель, в Орловском районе выявлено 12 заразившихся COVID-19, еще по 2 человека заболело в Мценском,Залегощенском, Свердловском, по 1 случаю заражения подтвердилось в Корсаковском, Должанском, Колпнянском, Малоархангельском, Дмитровском, Кромском районах.

Суммарно за все время наблюдение в Орловской области заболело 9126 человек. География следующая. В Орле коронавирусом заразилось 4570 жителей, в Орловском районе 1042, в Ливенском районе и Мценском по 665 заболевших, в Урицком 312, в Болховском 264, в Дмитровском 149, в Новодеревеньковском 141, в Хотынецком 114, в Кромском 113, в Свердловском 112, в Покровском 103.

Районы, в которых менее сотни заболевших: Малоархангельский - 95, Верховский - 92, Залегощенский - 91, Новосильский - 82, Колпнянский и Должанский - по 78, Глазуновский - 75, Шаблыкинский - 71, Знаменский - 67, Троснянский - 49, Сосковский - 41, Краснозоренский - 33, Корсаковский - 24.

Выздоровело 7313 человек.

Мы следим за развитием ситуации.