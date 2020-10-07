С начала 2020 года в Орле зафиксировали 16 нарушений продажи алкоголя Фото: Архив "КП"

В Орле продавцы алкоголя и его покупатели попали под пристальное внимание полиции. С начала года в областном центре было зафиксировано 16 административных правонарушений в сфере реализации товара и 2015 случаев распития горячительных напитков в общественных местах.

Полицейские составляли протоколы и на тех, кто оказывался подшофе вне дома. Таких в городе за восемь месяцев 2020 года насчитали чуть более тысячи человек.

- Мероприятия по выявлению и пресечению нарушений законодательства полиция проводит постоянно. Напоминаем, за потребление алкогольной продукции в общественных местах грозит штраф - от 500 рублей до одной тысячи рублей, а за появление в состоянии опьянения вплоть до ареста на 15 суток, - сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.